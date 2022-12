Call of Duty: Warzone 2.0: Kompletter Kauf des Loadouts wieder möglich

In Call of Duty: Warzone 2.0 können Spieler jetzt ihr komplettes Loadout an der Kaufstation erwerben.

Nach dem letzten Update für Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 wurden weitere Anpassungen am Spiel vorgenommen.

Der für den Battle Royale-Modus verantwortliche Entwickler Raven Software brachte jetzt ein aus dem Vorgänger beliebtes Feature zurück.

So ist es jetzt auch in Warzone 2.0 möglich, an einer Kaufstation ein komplettes Loadout zu kaufen. Vorher war umfasste das Loadout an den Stationen nur die Primärwaffe und Perks.

Der Preis für den Kauf eines kompletten Loadouts hängt von dem Modus ab, den ihr spielt:

Solo: $8,000

Duo: $16,000

Trio: $24,000

Quad: $32,000

In Stein gemeißelt ist diese neue Änderung aber scheinbar nicht. Denn Raven Software betrachtet dies als einen Test und wird das Feedback der Spieler dazu einholen und beobachten, wie sich dies auf das Spiel auswirkt.