Call of Duty: Warzone 2.0: Kostenlose Taxifahrt statt Schusswechsel

Ein Spieler in Call of Duty: Warzone 2.0 bietet Gegnern kostenlose Taxifahrten statt eines Schusswechsels an.

Nicht immer müssen sich Gegner beim ersten Aufeinandertreffen gleich über den Haufen schießen. Stattdessen kann man auch seine Hilfe anbieten. Etwa so, wie es crescendummain in Call of Duty: Warzone 2.0 derzeit macht.

Wie der Spieler aus Reddit in einem Video zeigt, hat er im Battle Royale-Shooter einen Fahrservice eingerichtet. Dank des neuen Näherungs-Chats (engl. Proximity Chat) kann er mit seinen Gegnern kommunizieren, wenn sie in Reichweite kommen und ihnen seine Dienste anbieten.

Mit seinem „Taxi“ fährt er in Al Mazrah die Spieler überall in. Damit die Fahrt auch so angenehm wie möglich verläuft, benutzt er scheinbar nur die Hauptstraßen, während er sie mit einem Plausch unterhält.

Im Video seht ihr, wie ein ganzes Squad durch Al Mazrah befördert wird.