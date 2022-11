Call of Duty: Warzone 2.0: Mögliche Enthüllung diese Woche, Loadouts sollen zurückkehren

In dieser Woche soll Call of Duty: Warzone 2.0 vorgestellt werden und die eigenen Loadouts sollen ebenfalls im Spiel zurückkehren.

Seit mehr als einer Woche ist Call of Duty: Modern Warfare II spielbar. So haben die Spieler Zugriff auf die actionreiche Kampagne und den Mehrspieler, inklusive der ersten Special-Ops Missionen.

Doch der Nachfolger des Battle Royale Modus fehlt noch. Am 16. November wird Call of Duty: Warzone 2.0 zwar spielbar sein, es fehlt aber noch an einer anständigen Enthüllung.

Sollten die Gerüchte stimmen, dann wird Warzone 2.0 in dieser Woche offiziell vorgestellt.

Offenbar haben Streamer eine Einladung erhalten, um das neue Warzone sowie den neuen Modus DMZ bei einer Veranstaltung in Los Angeles spielen zu können.

Angeblich soll der taktische Modus DMZ (Deployment Zone) auf der Warzone 2.0-Karte Al Mazrah stattfinden.

Loadout Drops sollen weiterhin in Warzone 2.0 zurückkehren. Zuvor waren sie in frühen Spieltests entfernt worden.