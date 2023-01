Call of Duty: Warzone 2.0: Neue Karte Ashika Island wird heute enthüllt

Activision hat einen ersten kurzen Teaser zur neuen Resurgence-Karte für Call of Duty: Warzone 2.0 abgefeuert.

Es wird erwartet, dass Ashika Island, so der Name der kleinen Karte, mit Season 2 von Call of Duty: Warzone 2.0 an den Start geht.

Heute um 18:30 Uhr wird die Karte enthüllt. Bis dahin genießt den Zen-Moment im Teaser.