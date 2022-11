Call of Duty: Warzone 2.0: Offizieller Release-Termin steht fest

Activision Blizzard hat heute den offiziellen Release-Termin zu Call of Duty: Warzone 2.0.

Call of Duty: Warzone 2.0 startet am 16. November 2022. Dies hat Activision Blizzard soeben offiziell bekannt gegeben, während man die 1-Milliarde-Dollar-Marke in 10 Tagen durchbrochen hat. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.