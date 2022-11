Call of Duty: Warzone 2.0: Um diese Uhrzeit könnt ihr den Pre-Load starten

Ihr fragt euch auch schon: Wann kann ich den Pre-Load von Call of Duty: Warzone 2.0 starten? Dann gibt es heute die Antwort! Call of Duty: Warzone 2.0 erscheint offiziell am 16. November 2022. Der Pre-Load ist am 14. November 2022 um 19:00 Uhr deutscher Zeit möglich.

Call of Duty: Warzone 2.0 – Termin

14. November 2022 – Call of Duty: Warzone 2.0 – Pre-Load ab 19:00 Uhr

16. November 2022 – Call of Duty: Warzone 2.0 – Release ab 17:00 Uhr (unbestätigt)

Kurz nach dem Start von Call of Duty: Warzone 2.0 am 16. November wird das ursprüngliche Call of Duty: Warzone als Call of Duty: Warzone Caldera neu aufgelegt. Dies ist ein separates Erlebnis und wird alle Spielerfortschritte, Battle Pass-Inhalte, Store-Bundles und andere In-Game-Käufe beibehalten.