Call of Duty: Warzone 2: Enthüllung des Battle Royale-Nachfolgers heute möglich

Heute könnte mit Call of Duty: Warzone 2 der Nachfolger des Battle-Royale-Shooters enthüllt werden.

Aktuell machen Gerüchte die Runde, dass Call of Duty: Warzone 2 heute enthüllt werden soll.

So schrieb Insider Tom Henderson, dass Call of Duty: Warzone 2 durch Activision in einem Telefonat gegenüber Content Creator bestätigt wurde.

Call of Duty: Warzone 2 soll YouTubern und Influencern darüber hinaus sogar gezeigt worden sein. Das Embargo zur Berichterstattung soll angeblich heute fallen.

Einige Details sind aber vorab schon durchgesickert. Bereits im Januar gab es schon ähnliche Gerüchte.

Hier die (unbestätigten) Details zu Call of Duty: Warzone 2:

120 Field of View Slider (FOV). War beim Vorgänger aufgrund technischer Grenzen nicht möglich.

Wird mit Modern Warfare II erscheinen. Unklar ist, ob es direkt am Launch-Tag verfügbar sein wird.

Warzone 2 wurde von Grund auf neu programmiert. Grund dafür sind Probleme im Vorgänger, die in Verbindung mit Black Ops Cold War stehen.

Im Netz wurde außerdem ein Bild von ZestyLeaks gepostet, welches eine Art Hub für Call of Duty: Modern Warfare II, Vanguard, Warzone und Black Ops Cold War zeigt.

Wir können das Bild allerdings nicht verifizieren: