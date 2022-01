Call of Duty: Warzone 2: Komplett neue Spielerfahrung in Entwicklung laut Gerücht

Anstatt den aktuellen Battle Royale-Shooter Call of Duty: Warzone mit jedem neuen Hauptteil der Reihe zu erweitern, befindet sich laut Gerücht ein weiterer Teil in Entwicklung.

Insider Tom Henderson schreibt dazu, dass Call of Duty: Warzone 2 genau das sei: ein zweiter Teil. Daher werden auch keine Waffen der Vorgänger ins Spiel integriert.

Das neue Battle Royale-Schlachtfeld soll sich für aktuelle Konsolen, also Xbox Series X|S und PlayStation 5, sowie für PC in Entwicklung befinden. Eben ein komplett neues Spiel für eine bessere Hardware.

Über einen Nachfolger zu Call of Duty: Warzone berichtete zuerst Bloomberg. Dort hieß es, dass mindestens drei weitere Spiele der Shooter-Reihe nach dem Kauf von Microsoft auf PlayStation-Konsolen erscheinen sollen. Darunter auch Warzone 2 im Jahr 2023.

Warzone 2 is literally that… Warzone 2.

Current gen and PC only… No past weapon integrations etc.

A completely new game for the better hardware.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 25, 2022