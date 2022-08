Call of Duty: Warzone 2: Leak verrät Release-Termin im November

Im Netz sind neue interne Dokumente von Activision aufgetaucht, die besagen, dass Call of Duty: Warzone am 16. November 2022 veröffentlicht wird.

In dem gleichen Leak wird dazu die Präsentation von Diablo IV während der The Game Awards Show offenbart. Ebenso sollen alle Details zur Vorbestellung von Diablo IV während der Präsentation veröffentlicht werden.

Sollte dieser Leak zu Call of Duty: Warzone 2 stimmen, dann findet der Release-Termin im November nur wenige Wochen nach Call of Duty: Modern Warfare II am 28. Oktober 2022 statt.

Am 15. September startet Activision mit Call of Duty Next eine eigene Show rund um Call of Duty, wobei es hier dann offizielle Neuigkeiten zu Call of Duty: Warzone 2 geben wird.