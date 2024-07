Call of Duty: Warzone Mobile: Ab in den Sommer

Ab in den Sommer mit Season 5 von Call of Duty: Warzone Mobile. Holt schon mal die Badehose raus!

Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Warzone Mobile wurde heute veröffentlicht und hier möchten wir alle Updates und Highlights speziell für Call of Duty: Warzone Mobile noch einmal hervorheben.

Neue Mehrspielerkarte : Drop into Meat, ein kleines Schlachthaus, das erstmals in Modern Warfare III vorgestellt wurde.

: Drop into Meat, ein kleines Schlachthaus, das erstmals in Modern Warfare III vorgestellt wurde. Updates für die Karte Verdansk: Season 5 bringt einige Änderungen in der Landschaft von Verdansk mit sich, darunter Zoo, Zugwrack, Baustelle, Klippenbasis und Regierungsgebäude. Außerdem gibt es drei neue Außenposten in weniger besiedelten Gebieten in der Nähe des Norddamms, des Friedhofs und des Flughafens.

Neuer Modus – Übungszone: Spieler:innen können sich in eine spezielle Übungszone einloggen, in der sie ihre Einstellungen mit allen bereits erstellten Ausrüstungsgegenständen testen und neue Waffenkonfigurationen an respawnenden Zielen ausprobieren können. Die Übungszone befindet sich auf der Insel Rebirth und besteht aus mehreren Spieler:innen, die sich nicht gegenseitig schaden können. Entweder werden diese zufällig ausgewählt oder sind Freunde, die sich zum gemeinsamen Üben eingeladen haben.

Neuer Multiplayer-Modus – Frontline: In diesem 6v6-Team-Deathmatch kehren ausgeschiedene Spieler:innen immer wieder in ihre Heimatbasis zurück. Sie kämpfen darum, Boden gutzumachen und das Punktelimit zu erreichen, bevor die Zeit abläuft.

Neue Events: In Season 5 gibt es eine Reihe neuer Operatoren, darunter die beeindruckende Riege der WWE-Superstars Rhea Ripley, „The American Nightmare" Cody Rhodes und Rey Mysterio. In dieser Season sammeln die Spieler:innen auf den Events Schwergewichtsabzeichen, um ihren Status als WWE-Champion unter Beweis zu stellen. Diese können dann im Event-Shop gegen kostenlose Belohnungen wie den Soap – Death Helm Operator Skin eingetauscht werden.

Call of Duty: Warzone Mobile wird in der fünften Season mit Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone synchronisiert, so dass alle drei Spiele den gleichen Battle Pass, BlackCell, Waffenfortschritt und Belohnungen enthalten, einschließlich bestimmter Bundles.

Außerdem gibt es einen neuen Trailer, der die Neuerungen von Season 5 vorstellt: