Call of Duty: Warzone Mobile: Activision zieht im April endgültig den Stecker

4 Autor: , in News / Call of Duty: Warzone Mobile
Image: Activision

Activision schaltet Call of Duty: Warzone Mobile am 17. April 2026 endgültig ab.

Activision hat bestätigt, dass die Server von Call of Duty: Warzone Mobile am 17. April 2026 endgültig offline gehen. Damit endet das Kapitel eines Projekts, das ursprünglich als mobile Ergänzung zu Warzone gedacht war, aber nie die Erwartungen des Publishers erfüllen konnte.

Bereits im Mai des vergangenen Jahres wurde Warzone Mobile aus den iOS‑ und Android‑Stores entfernt. Damals erklärte Activision, das Spiel habe „die Erwartungen der mobile‑first‑Spieler nicht erfüllt“, obwohl man stolz darauf sei, Warzone technisch authentisch auf Smartphones gebracht zu haben.

Gleichzeitig stellte das Studio klar, dass zwar keine neuen Inhalte mehr erscheinen würden, die Server aber zunächst online bleiben.

Mit dem nun angekündigten Shutdown endet auch dieser Übergangszeitraum. Social‑Features und In‑App‑Käufe wurden bereits im vergangenen Jahr deaktiviert. Sobald die Server im April abgeschaltet werden, verlieren Gastkonten dauerhaft den Zugriff. Lediglich Activision‑Accounts bleiben weiterhin nutzbar – allerdings nur in anderen Spielen oder über die offiziellen Webseiten.

Quelle
  1. Katanameister 329480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.02.2026 - 16:20 Uhr

    Battle Royal auf dem Handy, nein danke, da passt gar nichts für mich.
    Das normale CoD mobile scheint aber sehr erfolgreich zu sein mit fast 50 Millionen Spielern monatlich.

