Call of Duty: Warzone Mobile: Activision zieht nach einem Jahr den Stecker

Activision hat bekannt gegeben, dass Call of Duty: Warzone Mobile nach nur etwas mehr als einem Jahr eingestellt wird.

Der Battle Royale-Titel, der am 21. März 2024 weltweit für iOS und Android veröffentlicht wurde, wird ab dem 18. Mai 2025 nicht mehr in den App-Stores verfügbar sein.

Spieler, die das Spiel bis zum 19. Mai 2025 installiert haben, können es weiterhin nutzen, einschließlich Cross-Progression und Online-Matchmaking.

Als Hauptgrund für die Einstellung nannte Activision die enttäuschende Performance bei mobilorientierten Spielern im Vergleich zu den PC- und Konsolenversionen.

Obwohl das Spiel zu Beginn über 50 Millionen Vorregistrierungen verzeichnete und innerhalb von vier Tagen nach dem Start 1,4 Millionen US-Dollar Umsatz generierte, blieb der langfristige Erfolg aus.

Nach dem 19. Mai 2025 wird Warzone Mobile keine neuen saisonalen Inhalte oder Updates mehr erhalten. Soziale Funktionen über Plattformen hinweg werden deaktiviert, und In-Game-Käufe mit echtem Geld sind nicht mehr möglich.

Als Ausgleich bietet Activision Spielern, die zu Call of Duty: Mobile wechseln, bis zum 15. August 2025 doppelte COD Points und weitere Belohnungen an.

Hier das Statement von Activision:

„Wir wissen eure Hingabe und Leidenschaft für Call of Duty: Warzone Mobile sehr zu schätzen. In Zukunft werden wir den Umfang des Spiels straffen. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung verschiedener Faktoren getroffen. Wir sind zwar stolz auf die Leistung, Call of Duty: Warzone auf authentische Weise auf das Handy zu bringen, aber leider hat es unsere Erwartungen bei den Mobile-First-Spielern nicht so erfüllt wie bei der PC- und Konsolen-Zielgruppe.“

„Aus diesem Grund werden wir keine neuen saisonalen Inhalte und Gameplay-Updates mehr für die mobile Version bereitstellen. Ab sofort können Spieler in Call of Duty: Warzone Mobile keine Call of Duty Points oder Black Cell mehr mit echter Währung kaufen. Sonntag, der 18. Mai 2025, wird der letzte Tag sein, an dem das Spiel aus dem Google Play und Apple App Store heruntergeladen werden kann, und die sozialen Funktionen werden auf beiden mobilen Plattformen eingestellt.“

„Spieler, die das Spiel vor Montag, dem 19. Mai 2025, installiert haben, werden weiterhin Zugang zum Spiel haben, wobei die gemeinsame Nutzung von Inventaren mit bestehenden Inhalten und Servern mit Matchmaking für Online-Spiele fortgesetzt wird. Nicht verbrauchte COD-Punkte können auch im Spiel für verfügbare Inhalte im Store eingelöst werden.“

„Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend sein kann, und wir schätzen die Unterstützung, die Leidenschaft, das Feedback und das Engagement unserer Community sehr. Wir haben besondere Anreize für Call of Duty: Warzone Mobile Spieler in Call of Duty: Mobile und ermutigen unsere Spieler, es kostenlos zu testen.“