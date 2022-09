Call of Duty: Warzone Mobile: Auch Warzone Mobile bricht alle Rekorde

Call of Duty startet in eine neue Ära und bricht schon jetzt alle Spielerrekorde. Nie zuvor haben so viele Fans eine Beta des traditionsreichen Franchises gespielt wie jüngst in Modern Warfare II. Warzone Mobile erreichte 15 Millionen Vorregistrierungen und ist damit Activision Blizzards am schnellsten wachsendes Mobile-Game.

Die Modern Warfare II Open Beta verzeichnete dank der Community die meisten Spielstunden, Matches und die meisten Spielerinnen und Spieler, die eine Beta des Franchises je erreichte! Und dabei bietet die Beta nur ein Vorgeschmack, verglichen mit den vielen Erweiterungen und Inhalten, welche die Veröffentlichung von Modern Warfare II am 28. Oktober bereithält.

Am 16. November wird Warzone 2.0 folgen und schon nächstes Jahr steht die Veröffentlichung von Warzone Mobile an.

Apropos Warzone Mobile, auch hier hat die Community wieder vollen Einsatz gezeigt und das Spiel zu dem am schnellsten wachsenden Mobile-Spiel aus dem Hause Activision Blizzard gemacht. Die Marke von 15 Millionen Vorregistrierungen auf Google Play wurde bereits überschritten. Als Dankeschön warten auf die Spielerinnen und Spieler, die sich für Warzone Mobile vorregistrieren, wertvolle Belohnungen.

Activision verkündet: „Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Call of Duty-Spieler bedanken sowie bei Infinity Ward und all den unglaublich talentierten Teams, welche für diese Erfolge verantwortlich sind.“