Call of Duty: Warzone Mobile: Einführungsumsatz 67 Prozent niedriger als CoD: Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile Einführungsumsatz ist Berichten zufolge 67 Prozent niedriger als von Call of Duty Mobile.

Wie PocketGamer.biz berichtet, ist der Call of Duty: Warzone Mobile Einführungsumsatz satte 67 Prozent niedriger als bei Call of Duty: Mobile.

Der mobile Battle-Royale-Ableger hat in den ersten vier Tagen 1,4 Millionen Dollar eingenommen, verglichen mit 4,2 Millionen Dollar bei Call of Duty Mobile.

Zu beachten ist aber, dass Warzone Mobile bereits im Dezember 2022 veröffentlicht wurde und danach in einigen Regionen begrenzt verfügbar war. Seitdem hat das Spiel bis heute 2,2 Millionen Dollar an Einnahmen generiert, von denen 47 Prozent (1,1 Millionen Dollar) von Spielern in den Vereinigten Staaten stammen.

Alles in allem scheint Call of Duty: Warzone Mobile auf einem guten Weg zu sein, scheint aber nicht an die Erfolge von Call of Duty: Mobile anknüpfen zu können.