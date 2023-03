Call of Duty: Warzone Mobile: Löst laut Microsoft zukünftig Call of Duty Mobile ab

Activision Blizzard setzt bei Call of Duty auf mobilen Plattformen in Zukunft auf Warzone.

Im Laufe der Zeit soll Call of Duty: Mobile für Warzone Mobile auslaufen. Das geht aus einer Antwort von Microsoft an die Competition and Markets Authority (CMA) im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard hervor.

Wie Microsoft erklärt, wurde Call of Duty: Mobile von TiMi Studios, einer Tochtergesellschaft von Tencent, entwickelt, und befindet sich in deren Besitz.

Man erwarte daher, dass Call of Duty: Warzone Mobile zumindest außerhalb Chinas den Platz von Call of Duty: Mobile einnehmen wird.

Call of Duty: Warzone Mobile wurde letztes Jahr im September angekündigt und brach schon in der Beta alle Rekorde. Es soll in diesem Jahr auf den Markt kommen.