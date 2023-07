Call of Duty: Warzone Mobile: Warzone wird zu Warphone

Das im vergangenen September vorgestellte und von mobile Gamern sehnlich erwartete Call of Duty Warzone Mobile wird laut Bobby Koticks Aussage vor Gericht, welches aktuell die FTC gegen Microsoft geführt hat, im Herbst erscheinen.

Hauptaugenmerk des mobilen Ablegers ist das Zusammenspiel zwischen Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0.

Durch die Nutzung der gleichen Technologie, wie bei seinen zwei großen Brüdern, hat Warzone Mobile den Vorteil, dass die sozialen Funktionen, wie Freunde und die dazugehörigen Chat-Kanäle sich über den mobilen Ableger nutzen lassen, und diese miteinander synchronisiert sind. Auch ist der Battle-Pass laut Activisions Aussage zwischen den drei Titeln geteilt und bietet so ein einmaliges Cross-Progression-Erlebnis.

Neben dem typischen Warzone 120-Spieler-Modus, wird Warzone Mobile Multiplayer Modi wie Domination und den klassischen Team-Deathmatch Modus erhalten.

Durch den in den Startlöchern stehendem Warzone Mobile gibt es viele Fragen, wie zum Beispiel, was mit dem aktuellen Mobile-Ableger Call of Duty Mobile, welches vom chinesischen Entwickler (Tencent) Timi-Studio entwickelt wird, passieren wird. Laut Activision soll Call of Duty Mobile weiterhin nach dem Release von Warzone Mobile mit Inhalten, Updates und Co. versorgt werden.

Call of Duty Warzone Mobile befindet sich aktuell in Entwicklung bei Activision Shanghai, Beenox, Digital Legends und Soild State.