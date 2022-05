Call of Duty: Warzone: 120Hz Option kommt zurück

Die 120Hz Option in Call of Duty: Warzone kommt zurück!

Mit der Veröffentlichung von Caldera letzten November, wurde die 120Hz Option in Call of Duty: Warzone für Xbox Series X/S entfernt, da Microsoft die Entwicklungsumgebung geändert hatte, was Raven Software dazu veranlasste, die 120Hz Option neu zu optimieren.

Raven Software gab bekannt: „Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass ab dem Mid-Season-Patch nächste Woche Spieler auf Xbox-Konsolen Warzone wieder mit 120Hz-Unterstützung genießen können. Wir hoffen, dass dies, zusammen mit vielen anderen spannenden Updates, für ein noch angenehmeres Erlebnis in Caldera sorgen wird!“

Vielen Dank an @RuGrabu für den Tipp über unser Kontaktformular.