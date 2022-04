Call of Duty: Warzone: 50 Millionen weniger aktive Spieler

Nachdem sich die Marke zuvor im Aufschwung befunden hatte, verzeichnete Call of Duty im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang der Spielerzahlen. Die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer sank dabei um ganze 50 Millionen Spieler.

Wie aus dem kürzlich veröffentlichten vierteljährlichen Finanzbericht von Activision Blizzard hervorgeht, kann Activision zum aktuellen Zeitpunkt 100 Millionen monatlich aktive Spieler vorweisen. Im März 2021 lag die Zahl noch bei 150 Millionen.

Activision hat vor allem ein vermindertes Spielerinteresse an dem Free-to-play-Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone sowie die im Vergleich zu seinen Vorgängern niedrigeren Verkaufszahlen von Call of Duty: Vanguard als Faktoren für die sinkenden Spielerzahlen ausgemacht. Die Zahlen des Mobile-Ablegers Call of Duty Mobile sind hingegen weiterhin konstant.

Für die Zukunft plant das Unternehmen weiterhin mit umfangreicher Unterstützung für die Call of Duty-Marke. Mit dem gerüchteweise in Entwicklung befindlichen Modern Warfare 2-Remake sowie Warzone 2 gibt es bereits zwei Kandidaten, die dabei helfen könnten, das Ruder wieder herumzureißen.