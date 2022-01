Call of Duty: Warzone: Activision fühlt Frust der Spieler und verspricht Verbesserungen

Activision fühlt den Frust der Spieler in Call of Duty Warzone und anderen Teilen der Reihe und verspricht Verbesserungen.

In einem Statusbericht versprach Activision jetzt der Community von Call of Duty, die Spielerfahrung in den aktuelleren Teilen der Shooter-Reihe fortwährend zu verbessern. Man sieht es als Verpflichtung an, gesunde Spiele und eine gedeihende Community zu unterstützen.

Oberste Priorität für die Entwickler habe das Abliefern der bestmöglichen Spielerfahrung in Call of Duty: Vanguard, Warzone, Black Ops Cold War und Modern Warfare.

„Wir fühlen euren Frust und hören euch laut und deutlich“, schreibt der Publisher im Bericht. Erster Schritt sei die Verschiebung des Starts von Season 2 in Vanguard und Warzone um einige Wochen.

Bezüglich Season 2 und den Verbesserungen heißt es:

„Wir werden die zusätzliche Entwicklungszeit für weitere Updates nutzen, einschließlich Optimierungen fürs Gameplay, der Spielbalance (auch für Waffen und Ausrüstungen), Beheben von Stabilitätsproblemen und Fehlern.“

Zahlreiche Bedenken, die aus der Community kamen, sollen mit anstehenden Implementierungen beseitigt werden. So soll unter anderem der Spielkomfort verbessert werden. Der Schwerpunkt liegt weiter in der Anpassung des zentralen Gameplay-Loops, der Mechanik und der Balance.