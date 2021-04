Call of Duty: Warzone: Altes Verdansk wird nicht zurückkehren

Wie die Entwickler in einem neuen Podcast bestätigen, wird das Verdansk aus der Gegenwart nicht in Call of Duty: Warzone zurückkehren.

Call of Duty Warzone hat erfolgreich seinen Start in die dritte Season vollzogen. Das Verdansk der Gegenwart wurde per Atombombe in die Luft gesprengt und Spieler dürfen sich nun im Verdansk aus dem Jahre 1984 gegenseitig den Garaus machen.

In Treyarchs Studio Broadcast-Video zu Season 3, diskutieren die Entwickler die Neuerungen und schlüsseln dabei auf, was Spieler von der dritten Season in allen verschiedenen Spielmodi von Call of Duty: Black Ops Cold War erwarten können.

Die Entwickler hatten es sich zum Ziel gesetzt, dass der Bombeneinschlag in Verdansk einen unvergesslichen Moment für Warzone-Spieler darstellt. Dauerhafte Veränderungen an der Karte seien ebenfalls ein Teil davon und seien ebenfalls ein Werkzeug, welches Spielern helfe, aktiver an der Geschichte des Spiels teilzunehmen.

Verdansk erstrahlt nun optisch im Stil der achtziger Jahre und enthält sieben neue Orte und fünf stark überarbeitete Gegenden. Ein weiteres neues optisches Merkmal ist, dass der Frühling nun Einkehr erhalten hat und das Schlachtfeld farbenfroher daherkommen lässt.

Zusätzlich wurde der zeitlich begrenzte Hunt for Adler-Event gestartet, in dem Skins und Kosmetika rund um den aus Call of Duty: Black Ops Cold War bekannten CIA-Agenten Russell Adler durch Ingame-Herausforderungen freigeschaltet werden können.