Call of Duty: Warzone: Avalon-Flythrough enthüllt geheime Wege und taktische Highlights

Call of Duty: Warzone präsentiert die neue Avalon-Map mit Black Ops-Landmarks, Wingsuit-Action und frischen Battle Royale-Strategien.

Spieler von Call of Duty: Warzone können sich auf die brandneue Avalon-Map vorbereiten.

Ein offizieller POI-Flythrough liefert erste Eindrücke von der neuen Battle Royale-Umgebung, die am 13. März live geht. Die Map kombiniert bekannte Black Ops-Landmarks mit leuchtenden Farben, cleveren taktischen Möglichkeiten und geheimen Wegen, die erfahrene Spieler überraschen werden.

Mit dem Wingsuit können Spieler schnell Positionen einnehmen, Gegner flankieren oder sich blitzschnell über die Karte bewegen. Avalon bietet dynamische Schauplätze, die sowohl strategische Kämpfe als auch schnelles Looting ermöglichen. Bekannte Orte treffen auf neue Areale, die frische Herausforderungen und taktische Optionen für jede Runde bieten.

Die Entwickler betonen, dass Avalon die Vielfalt und Spannung in Call of Duty: Warzone deutlich erweitert. Egal ob Veteranen oder Neueinsteiger – die Map verspricht intensive Gefechte, taktische Tiefe und unvergessliche Battle Royale-Momente.