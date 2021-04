Call of Duty: Warzone: Battle Doc Pack ab heute erhältlich

Das Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) – Battle Doc Pack wird heute am 30. April veröffentlicht.

Wie wir mitgeteilt hatten, wird im Rahmen des Military Appreciation Month am 30. April 2021 das Call of Duty Endowment Battle Doc Pack für Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Mit den Verkäufen dieses Packs werden Veteranen des U.S.- und U.K.-Militärs unterstützt, um diese aus der Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung zu führen.

Das Endowment Pack beinhaltet:

1 Epic Operator Skin for Sims

1 Legendary Assault Rifle Blueprint

1 Epic Weapon Charm

1 Epic Calling Card

Epic Emblem

Double Weapon XP Token

Interessierte Call of Duty-Spieler sollten sich allerdings heute beeilen, da beim Erreichen der Summe von zwei Millionen USD das Battle Doc Pack nicht mehr verfügbar sein wird.