Call of Duty: Warzone: Black Ops Royale rückt ins Zentrum der Roadmap

Developer Briefing liefert neue Details zum Modus, zur Karte und zu spielrelevanten Strategien.

Black Ops Royale erhält ein ausführliches Developer Briefing, in dem Raven Software und Treyarch die Struktur des Modus, seine Besonderheiten und die wichtigsten taktischen Elemente erläutern.

Die Präsentation dient als Überblick über die Kernmechaniken und zeigt, wie sich der Modus innerhalb von Call of Duty Warzone positioniert.