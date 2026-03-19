Call of Duty: Warzone: Black Ops Royale Solo-Modus jetzt spielbar

Call of Duty Warzone erweitert den Black Ops Royale Modus um eine Solo-Variante, die ab sofort verfügbar ist.

Mit dem Start des neuen Black Ops Royale-Modus in Call of Duty: Warzone lag der Fokus zunächst vollständig auf Squad-Erlebnissen. Spieler konnten den Modus bisher ausschließlich im Team bestreiten, was laut Entwickler eine bewusste Entscheidung war.

Das verantwortliche Studio Raven Software erklärte im Vorfeld, dass Squad-Formate in vergleichbaren Warzone-Varianten die größte Beliebtheit erreicht hatten. Entsprechend wurde der Modus zunächst auf Teamplay ausgelegt, um die Dynamik und Intensität der Gefechte zu maximieren.

Nun folgt jedoch die Erweiterung, auf die viele gewartet haben. Über Social Media kündigte das Team an, dass Black Ops Royale Solos um 18:00 Uhr in die Playlists aufgenommen wurde. Damit erhalten Spieler erstmals die Möglichkeit, sich allein in die Matches zu stürzen.

Die Solo-Variante wird sowohl als öffentliche Playlist als auch in privaten Matches verfügbar sein. Dadurch erweitert sich das Spielerlebnis deutlich und bietet eine Alternative für alle, die den Modus ohne Teamkoordination erleben möchten.

Mit dieser Ergänzung reagiert Warzone auf das Feedback der Community und baut das Angebot rund um Black Ops Royale weiter aus.