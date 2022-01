Call of Duty: Warzone: Cheater regt sich über nicht funktionierende Hacks auf

Ein Cheater in Call of Duty: Warzone regt sich darüber auf, dass seine Hacks im Spiel nicht mehr funktionieren.

Für Call of Duty: Warzone verstärkte Activision in den letzten Monaten seine Maßnahmen gegen Cheater. Unter anderem wurde zum Start von Call of Duty: Vanguard die neue Anti-Cheat-Software Ricochet eingesetzt.

Auch hagelt es jetzt Hardware-Banns, wodurch Cheater sich auf die Schnelle keine neuen Accounts erstellen können, ohne sich neue Hardware anzuschaffen.

Wer dennoch irgendwelche Hacks benutzt und cheatet, der hat es in diesen Tagen wohl nicht einfach in Call of Duty: Warzone, wie jetzt ein Video zeigt.

Dort regt sich ein Cheater mehrfach auf und ist ganz verdutzt darüber, dass er beim Gegner keinen oder nur wenig Schaden macht.

Offenbar werden entdeckte Cheater nicht direkt aus dem Spiel geworfen, sondern sie können einfach keine Gegner mehr ausschalten. Die Folge: Sie beißen stattdessen selbst ins Gras. Natürlich zurecht.

Zusammenschnitt als Clip:

Here’s another clip of someone raging at the fact that their hacks won’t work and they can’t do any damage. pic.twitter.com/yqEs6P0dTk — CharlieIntel (@charlieINTEL) January 17, 2022

Langfassung: