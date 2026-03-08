Call of Duty: Warzone: COD X Triumph bringt Motorrad Legende ins Spiel

Die zweite Season von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 erhält mit dem kommenden Reloaded Update eine neue Kooperation. Ab dem 11.03.2026 hält das Motorrad Triumph TF 250-X Einzug in beide Spiele.

Die Zusammenarbeit mit der Marke Triumph Motorcycles bringt das Motocross-Bike als neuen fahrbaren Inhalt in die aktuelle Season. Unter dem Motto Two wheels. One Mission erweitert das Fahrzeug die Mobilitätsoptionen auf dem Schlachtfeld.

Das Crossover ist Teil von Season 02 Reloaded, einem größeren Mid-Season-Update, das zusätzliche Inhalte und Kooperationen in Warzone und Black Ops 7 integriert. Spieler können das neue Motorrad ab dem 11. März 2026 nutzen.