Call of Duty: Warzone: Darum gibt es in Black Ops Royale nur Squads

Raven Software äußert sich zu Squad‑Größe und fehlenden Waffenskins im neuen Modus Black Ops Royale von Call of Duty: Warzone.

Raven Software hat sich zur Frage geäußert, warum der neue Black Ops Royale‑Modus in Call of Duty: Warzone ausschließlich im Squad‑Format spielbar ist. Viele Spieler hatten sich Solo‑, Duo‑ oder Trio‑Varianten gewünscht, doch das Studio setzt zum Start bewusst auf eine einzige Teamgröße.

Laut den Entwicklern basiert die Entscheidung auf dem Modus, der sich in anderen Warzone‑Varianten als am beliebtesten erwiesen hat. Da Black Ops Royale ein komplett neues Erlebnis sei, wolle man zunächst verstehen, wie Spieler auf das Kernkonzept reagieren. Feedback werde gesammelt und der Dialog fortgeführt.

Auch zum Thema fehlende Waffenskins gab es eine klare Antwort. Der Modus sei ein riesiges Gemeinschaftsprojekt mehrerer Teams gewesen, und ein vollständiges System zur Integration kosmetischer Waffen‑Skins benötige erheblichen Entwicklungsaufwand.

Aktuell liege der Fokus darauf, dass das Grundgerüst des Modus sauber funktioniert. Ob und wann Skins nachgereicht werden, werde später kommuniziert.

Der neue Black Ops Royale Modus startet am Donnerstag und bringt folgende Features mit:

Neue große Map: Avalon

Wingsuits , Grapple Hooks und Wall Jump

, und Keine Loadouts, kein Gulag, kein Cash, keine Buy Stations

Weapon Attachment Kit

Cradle Breaches

Neue Killstreaks, Field Upgrades und Equipment

Black Ops Royale setzt damit auf ein frisches, reduziertes Battle‑Royale‑Erlebnis, das sich klar von bisherigen Warzone‑Varianten abhebt.