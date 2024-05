Call of Duty: Warzone: Details zu Season 3, Gundam kommt in Staffel 4

Bandai Namco hat offiziell verkündet, dass Gundam in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III eingebaut wird.

Gundam kommt zu Call of Duty! Dies hat Bandai Namco offiziell angekündigt. In welchem Umfang Gundam in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III eingebaut wird, könnt ihr euch auf den folgenden Bildern anschauen.

Hier erst einmal das Teaser-Bild zur Gundam-Aktion:

Dann gibt es hier weitere Details für die Inhalte von Season 3 und Season 4, die am 29. Mai startet, zu sehen:

Und ein Trailer darf auch nicht fehlen: