Call of Duty: Warzone: Entwickler schwächt Krampus ab

Der fiese Krampus macht es Spielern in Call of Duty: Warzone in den derzeit laufenden Festivitäten nicht leicht.

Entwickler Raven Software schwächt die Schreckensgestalt daher ab.

Wie man jetzt ankündigte, hat man die Gesundheit von Krampus in allen Spiel- bzw. Squad Modi erheblich reduziert.

Krampus wird auch nicht mehr nach dem vierten Kreis erscheinen.

Looks like Krampus made it to the very top of the Festive Fervor naughty list. So…

• Krampus' health has been reduced significantly across all modes / respective squad sizes

• Krampus no longer spawns after the 4th Circle

Let this be a lesson to all those pesky Elves. 🎄

— Raven Software (@RavenSoftware) December 21, 2021