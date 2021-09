Call of Duty: Warzone: Entwickler verhöhnt verärgerte Cheater in neuem Video

Die Entwickler von Call of Duty haben schon öfter den Bannhammer geschwungen und unzählige Accounts aus dem Spiel verbannt.

Das Problem bisher war aber, dass sich die gebannten Cheater einfach einen neuen Account machen konnten und munter weiter gecheatet haben. Doch nun greifen die Macher des Shooters zu härteren Mitteln und verpassen sogenannte „Hardware-Bans“, was so viel heißt, dass nicht der User gesperrt wird, sondern die erkannte Hardware des Cheaters. Somit ist weder die Neuerstellung eines Accounts noch das weitere spielen von Call of Duty möglich.

Einige Cheater haben sich bereits über diesen Ban aufgeregt und einer hat beispielsweise ein Video bei Tik Tok veröffentlicht. Dieses Video haben die Macher von Call of Duty aufgegriffen, um allen Cheatern eine Warnung auszusprechen und sie gleichzeitig zu verhöhnen:

This is not a drill: If you cheat, we are coming for you 🎯

Banwaves are ongoing, and PC anti-cheat is arriving in #Warzone later this year. pic.twitter.com/EUXc3COCIn

— Call of Duty (@CallofDuty) August 31, 2021