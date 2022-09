Call of Duty: Warzone: Erhält weiterhin Updates und DLCs laut Gerücht

Call of Duty: Warzone wird auch nach der Veröffentlichung des Nachfolgers Updates und DLCs erhalten, wie ein Insider behauptet.

Activision bringt dieses Jahr nicht nur Call of Duty: Modern Warfare II zu den Spielern, sondern mit Call of Duty: Warzone 2 auch eine neue Battle-Royale-Erfahrung.

Doch was passiert mit dem aktuellen Warzone?

Das derzeitige Warzone-Spielerlebnis soll auch weiterhin Updates und DLCs erhalten. Das sagte zumindest Tom Henderson, der für seine zutreffenden Leaks bekannt ist.

Am 28. November soll Warzone auch eine Änderung des Namens erhalten und von dem Tag an „Warzone Caldera“ heißen, wie der Insider voraussagt.

Neuigkeiten zu Modern Warfare II und Warzone 2 wird es am 15. September beim Call of Duty Next Showase geben.