Call of Duty: Warzone: Ex‑Boss: „Warzone wird’s schwer haben, wenn GTA 6 droppt“

Ehemaliger Call of Duty‑Boss: „Warzone wird’s schwer haben, wenn GTA 6 droppt“ – Battle Royale-Riese vor Konkurrenzdruck.

Ein ehemaliger Call of Duty‑Chefentwickler hat sich zur Zukunft von Warzone geäußert – und seine Einschätzung fällt deutlich aus.

Seiner Ansicht nach könnte GTA 6 eine massive Bedrohung für Activisions Battle Royale Shooter darstellen. Sobald Rockstars Open‑World‑Gigant erscheint, erwartet er einen erheblichen Spielerabfluss, weil GTA 6 nicht nur ein Singleplayer‑Blockbuster wird, sondern auch ein potenziell riesiges Online‑Ökosystem mitbringt.

Der Ex‑CoD‑Boss argumentiert, dass Warzone bereits heute mit Spielerbindung, Content‑Druck und Konkurrenz zu kämpfen hat. Ein Release wie GTA 6 – mit globaler Strahlkraft, Rekord‑Hype und einer enormen Fanbasis – könnte die Situation weiter verschärfen.

Die Battle Royale‑Landschaft könnte sich 2026/2027 deutlich verändern, wenn GTA Online 2 (oder ein vergleichbares Online‑Modul) an den Start geht.

Seine Aussage reiht sich ein in eine wachsende Diskussion darüber, wie stark GTA 6 den Markt beeinflussen wird. Viele Experten gehen davon aus, dass der Titel nicht nur Verkaufsrekorde brechen, sondern auch Live‑Service‑Spiele unter Druck setzen könnte, die auf tägliche Spielerzahlen angewiesen sind.