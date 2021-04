Call of Duty: Warzone: Gerüchte um neues Schnellreise-System aufgetaucht

Vor wenigen Tagen startete Call of Duty: Warzone in die aktuelle Season 3 und versetzte Verdansk zurück ins Jahr 1984. Im Zuge der Reise in die Vergangenheit wurden ebenfalls einige Veränderungen an bestimmten Bereichen der Karte vorgenommen. Eine neue Warzone-Umfrage legt nun nahe, dass dies nicht die letzten Änderungen gewesen sind.

Besagte Umfrage hatte zum Ziel, die Zufriedenheit der Warzone-Spieler in Bezug auf neu hinzugefügte Features des Battle-Royale-Shooters festzustellen. Fans stießen in der Umfrage auf eine Frage in Bezug auf ein Schnellreise-System via Benutzung roter Türen.

Diese Schnellreise-Option ist bisher noch nicht Teil des Spiels oder so gut versteckt, dass sie noch niemand gefunden hat. Möglich also, dass das Feature in nahe Zukunft dem Spiel hinzugefügt wird oder Falls bereits enthalten, von Spielern entdeckt wird.

In einer der Zwischensequenzen zum Start der aktuellen Season, sind zwei sich öffnende rote Türen zu sehen, die ins mysteriösen weiße Nichts führen. Dies könnte ebenfalls ein Hinweis auf das neue Schnellreise-System sein.