Call of Duty: Warzone: God Modus für Spieler zum Schutz gegen Cheater

In Call of Duty: Warzone erhalten Spieler jetzt einen God Mode, um sich gegen Cheater im Spiel zu schützen.

Anfang November implementierte Activision in Spielen der Call of Duty-Reihe die Anti-Cheat-Software Ricochet.

Die Software konnte seit seiner Einführung schon Erfolge verbuchen. So bannte man kurz vor Weihnachten an nur einem Tag 48.000 Accounts in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard.

In einem Blogeintrag schrieb der Entwickler jetzt etwas zu einer verwendeten Technik im Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone.

So verwende man die „Damage Shield“-Technik, bei der die Fähigkeiten eines Cheaters deaktiviert werden, wenn der Server eine Manipulation in Echtzeit erkennt. Dadurch kann der Cheater anderen Spielern keinen kritischen Schaden mehr zufügen.

Andere Spieler sind sozusagen unbesiegbar und befinden sich im God Mode, während der Cheater selbst angereibar ist und man im Hintergrund Informationen über seine Manipulation sammelt.