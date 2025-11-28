Call of Duty: Warzone: Haven’s Hallow bringt frische Action zum Start der neuen Saison

Der neue Launch Trailer zu Call of Duty Warzone präsentiert mit Haven’s Hallow eine detailreiche und atmosphärische Karte, die ab dem 4. Dezember als Teil von Season 01 verfügbar sein wird.

Die kleine Stadt in den Appalachen verbindet idyllische Landschaften mit einer dichten, geheimnisvollen Atmosphäre, die perfekt auf schnelle Gefechte und dynamische Resurgence-Spielweisen ausgelegt ist.

Spieler bewegen sich durch enge Straßen, abgelegene Höfe, versteckte Aussichtspunkte und verwinkelte Gebäude, die für taktische Bewegungen und intensive Nahkämpfe ausgelegt sind.

Die neue Map erweitert das Erlebnis von Call of Duty Warzone auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC und verstärkt den Fokus auf rasante Action mit kurzen Wiederbelebungsphasen.

Haven’s Hallow wurde so gestaltet, dass ihr in jeder Runde neue taktische Chancen entdeckt und abwechslungsreiche Begegnungen erlebt. Mit Season 01 beginnt für das Battle-Royale-Erlebnis eine weitere Phase, die frische Inhalte, neue Spielmechaniken und zusätzliche Herausforderungen in den Mittelpunkt stellt.