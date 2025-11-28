Call of Duty: Warzone: Haven’s Hallow bringt frische Action zum Start der neuen Saison

4 Autor: , in News / Call of Duty: Warzone
Übersicht
Image: Activision

Call of Duty Warzone eröffnet neues Schlachtfeld Haven’s Hallow in Season 01 im Dezember!

Der neue Launch Trailer zu Call of Duty Warzone präsentiert mit Haven’s Hallow eine detailreiche und atmosphärische Karte, die ab dem 4. Dezember als Teil von Season 01 verfügbar sein wird.

Die kleine Stadt in den Appalachen verbindet idyllische Landschaften mit einer dichten, geheimnisvollen Atmosphäre, die perfekt auf schnelle Gefechte und dynamische Resurgence-Spielweisen ausgelegt ist.

Spieler bewegen sich durch enge Straßen, abgelegene Höfe, versteckte Aussichtspunkte und verwinkelte Gebäude, die für taktische Bewegungen und intensive Nahkämpfe ausgelegt sind.

Die neue Map erweitert das Erlebnis von Call of Duty Warzone auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC und verstärkt den Fokus auf rasante Action mit kurzen Wiederbelebungsphasen.

Haven’s Hallow wurde so gestaltet, dass ihr in jeder Runde neue taktische Chancen entdeckt und abwechslungsreiche Begegnungen erlebt. Mit Season 01 beginnt für das Battle-Royale-Erlebnis eine weitere Phase, die frische Inhalte, neue Spielmechaniken und zusätzliche Herausforderungen in den Mittelpunkt stellt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Warzone

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 253540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.11.2025 - 12:17 Uhr

    Ist sowieso uninteressant, die neuen Zombie- und Mehrspielerkarten warten auf mich.

    0
  4. oldGamer 139755 XP Elite-at-Arms Gold | 28.11.2025 - 12:30 Uhr

    Sieht zwar ganz nett aus, aber von der Größe her und der Beschreibung ist das meiner Meinung nach eher eine Wiederauferstehungsmap map als eine Warzone map. Ist zwar auch Warzone aber dann auch wieder doch nicht.

    0

Hinterlasse eine Antwort