Call of Duty: Warzone: Hinweise auf John McClane und Rambo aufgetaucht

Wie es aussieht, ist die Verdansk-Karte nicht das Einzige was für die neue Season von Call of Duty: Warzone in die 80er Jahre zurückversetzt wurde. Zuletzt gab es einige handfeste Hinweise darauf, dass mit John Rambo und John McClane schon bald zwei der berüchtigtsten Actionhelden der Epoche im beliebten Battle-Royal-Shooter auftauchen könnten.

Der Call of Duty Twitter-Account stellte vor einigen Tagen die Frage, ob jemandem SURVIVORJOHN#1009062 bekannt sei und veröffentlichte eine Grafik zu dessen beeindruckenden Leistungen in Warzone.

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF — Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021

Rambo-Kennern wird auffallen, dass diese genau mit den Statistiken der Filme übereinstimmen. Insgesamt erschienen fünf Filme (fünf Spiele, fünf Siege), welche insgesamt eine kombinierte Laufzeit von 7,8 Stunden (sieben Stunden Spielzeit) haben. Rambo ist immer noch am Leben (0 Tode) und hat laut den Zahlen von Fandom.com 552 Menschen getötet (552 Kills).

Auch zu John McClane aus Stirb langsam veröffentlicht der Account auf Twitter einen eindeutigen Hinweis in Form einer Werbeanzeige für das Unternehmen Nakatomi Duct Cleaning, welches auf die Säuberung von Lüftungsschächten spezialisiert ist.

Air ducts are a complicated network of danger. If yours are in need of repair, call the best in the business at Nakatomi Duct Cleaning. Learn more here: https://t.co/0PN0f3HliO pic.twitter.com/4vJEdiQ7OK — Call of Duty (@CallofDuty) May 8, 2021

In Stirb Langsam arbeitet McClanes Frau für die Nakatomi Corporation und das Naktomi Plaza fungiert als Schauplatz. Im Verlaufe des Films zwängt sich der von Bruce Willis verkörperte Actionheld in die Lüftungsschächte des Gebäudes.

Auf der im Twitter-Post verlinkten Webseite der Lüftungsschacht-Säuberungsfirma sind weitere Anspielungen auf Stirb Langsam zu finden.