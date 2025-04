Call of Duty: Warzone: Konsolenspieler können Crossplay deaktivieren

Morgen startet in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone Season 3. Für Warzone steht die Rückkehr von Verdansk an, der ersten Battle Royale-Karte.

Im Zuge der neuen Season wurden die Patch Notes veröffentlicht. Die hat für Spieler auf Konsolen eine besondere Überraschung, denn es lässt sich das Crossplay nun endlich auch auf Konsolen deaktivieren.

In den Patch Notes heißt es dazu:

„In Saison 03 bieten wir Konsolenspielern mehr Optionen, indem wir die Einstellungen für das MP-Ranglistenspiel und das Call of Duty: Warzone-Ranglistenspiel voneinander trennen und eine neue, reine Multiplayer-Einstellung für Quickplay-, Featured- und Party-Games-Matches hinzufügen.“ „Jede dieser drei Einstellungen (Multiplayer Ranked Play, Call of Duty: Warzone Ranked Play und Multiplayer Unranked) enthält die folgenden Optionen.“

Bei den drei Einstellungen handelt es sich um:

Ein: Aktiviert das Matchmaking mit allen Spielplattformen beim Spielen in den ausgewählten Playlists.

Ein (nur Konsolen): Aktiviert das Matchmaking nur mit anderen Konsolen, wenn ihr in ausgewählten Playlists spielt. Kann sich negativ auf die Warteschlangenzeiten für die Spielersuche auswirken.

Aus: Beschränkt das Matchmaking in ausgewählten Playlists nur auf eure aktuelle Spielplattform.

Wirkt sich negativ auf die Wartezeiten bei der Spielersuche aus.

Was sagt ihr zu der neuen Funktion? War sie eurer Meinung nach längst fällig?

Die Season 03 Patch Notes könnt ihr hier nachlesen.