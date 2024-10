Call of Duty: Warzone: Neue Karte Avalon in Black Ops 6 geleakt

Call of Duty: Warzone wird mit Avalon eine neue Karte bekommen. Sie mag zwar noch nicht offiziell angekündigt worden sein, da der Fokus derzeit auf Call of Duty: Black Ops 6 liegt, doch gab es schon in einem Teaser für Rebirth Island eine erste Referenz mit Hinweisen.

Einen vorzeitigen Blick auf die Karte ermöglicht jetzt Black Ops 6. Der User Lightsfire zeigt in einem Clip, wie man über das Private Spiel im neusten Teil und bei Auswahl der Karte Lowtown und CODCaster-Einstellungen, über die Grenzen hinweg fliegen und die kommende Karte für Warzone erkunden kann.

Avalon ist im derzeitigen Zustand nur vorgerendert, es fehlt demnach an richtigen Texturen und Details. Dennoch lassen sich Orte von Interesse ausmachen, darunter etwa die Karten Firing Range und Hacienda aus Call of Duty: Black Ops.

Es gibt sogar schon eine inoffizielle Kartenansicht von Avalon, die Reddit-Nutzer Dull-Caterpillar3153 erstellte.

*NEW WARZONE MAP LEAK*

When you launch up CODCaster on this map you’re able to explore the new leaked Warzone map called „Avalon“

— Lightsfire (@Lightsfire_) October 28, 2024