Call of Duty: Warzone: Neue Resurgence-Karte Fortune’s Keep enthüllt

Die Community hat die neue Resurgence-Karte „Fortune’s Keep“ für Call of Duty: Warzone gemeinsam aufgedeckt.

Um eine neue Karte für den Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone zu enthüllen, verteilte der Entwickler Puzzleteile davon an verschiedene Streamer. Diese wurden dann in einer Community-Challenge wie ein Puzzle gemeinsam zusammengefügt.

Die Aufgabe war nicht allzu schwierig und schon nach kurzer Zeit wurde „Fortune’s Keep“ vollständig zusammengesetzt, wie man weiter unten sieht.

Die neue Karte wird dem Resurgence Modus von Warzone noch im Juni mit Season 4 hinzugefügt.