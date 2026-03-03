Call of Duty: Warzone: Neuer Black Ops Royale Modus bringt Chaos, Zombies und legendäre Beute

Der neue Modus Black Ops Royale setzt auf ein Blackout‑inspiriertes Battle‑Royale‑Erlebnis ohne Loadouts, Gulag oder Kaufstationen. Nach dem Absprung per Wingsuit beginnt ein reiner Überlebenskampf, bei dem Waffen geplündert, ihre Seltenheit erhöht und Cradle Breaches gemeistert werden müssen, während 24 gegnerische Squads auf Avalon um das Überleben kämpfen.

Black Ops Royale rückt das Sammeln und Aufwerten in den Mittelpunkt und nutzt feste Waffenarchetypen mit fünfstufigen Upgrade‑Pfaden, die durch gefundene Kits bis zur legendären Stufe ausgebaut werden.

Die Archetypen bestimmen das Verhalten jeder Waffe und verbinden globale Vorteile mit abgestimmten Build‑Themen, die sich mit jeder Seltenheitsstufe verstärken. Das Cerebral‑Link‑HUD erweitert die bekannte Warzone‑Anzeige um sichtbare Lebenswerte, Waffenrarität, Archetypen, vollständige Upgrade‑Pfad‑Informationen und ein vergrößertes Rucksackmenü für schnellere Entscheidungen im Gefecht.

Der Modus bringt außerdem ein flexibles Perksystem zurück, das fünf verbrauchbare Boosts ohne feste Slots bietet und taktisch im Squad getauscht werden kann.

Die Ausrüstung orientiert sich an Blackout und erlaubt zwei Equipment‑Typen gleichzeitig, darunter Grappling Hook, Sensor Dart, Trauma Kit, Killstreaks und ein stufiges Rüstungssystem.

Der Matchflow wird durch Wingsuit‑Infiltration, Omnimovement, schwimmbare Gewässer, überquerbare Gezeitenflächen und Redeploy‑Optionen über Tokens oder eroberte Türme geprägt.

Fahrzeuge zu Land, Wasser und Luft erweitern die taktischen Möglichkeiten, während der Kollaps das Spielfeld stetig verengt.

Avalon bietet zusätzliche Aktivitäten wie Kopfjagden, Strongboxes für Rüstung, Relays für UAV‑Aufklärung und Redeploys sowie Gildenbereiche mit wertvollen Belohnungen.

Cradle Breaches hüllen Zonen in roten Nebel, lassen halluzinierte Zombies erscheinen und verbergen hochwertige Beute, die nur innerhalb der Zone sichtbar wird. Wer das Chaos übersteht, kann einem Mangler‑Boss begegnen oder eine Mystery Box mit Top‑Ausrüstung sichern.

Black Ops Royale ist direkt mit Black Ops 7 und Warzone verknüpft und bietet exklusive Herausforderungen, Missionen, Tarnungen und den Counter‑Skies‑Event‑Pass vom 17. März bis 2. April.

Der Modus selbst startet am 12. März um 18:00 Uhr für alle Spieler kostenlos in Call of Duty: Warzone.

Schaut euch für ausführlichere Informationen zum Update von Avalon, den Waffen und mehr den Artikel auf callofduty.com an.