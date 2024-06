Call of Duty: Warzone: Neuer Gundam-Trailer veröffentlicht

In einem neuen Trailer wird euch der Gundam RX-78-2-Skin präsentiert, der in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare III erhältlich ist.

In einem neuen Trailer wird euch der Gundam RX-78-2Skin vorgestellt, der in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare III erhältlich ist.

Das Tracer Pack: Mobile Suit – RX-78-2 Gundam zeigt Amuro Rays klassischen Mobile Suit in seiner ganzen Pracht, mit In-Game-Waffenplänen für das Beam Rifle, den Beam Saber und den RX-78-2 Shield. Erledige deine Feinde mit dem Newtype-Finisher, nimm den Haro-Glücksbringer mit in den Kampf und vieles mehr, was selbst den größten EFSF-Fan begeistern wird.