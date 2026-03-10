Call of Duty: Warzone: Neuer Modus erklärt: So funktioniert Black Ops Royale in Warzone

Activision zeigt in einem neuen Video, wie Black Ops Royale in Call of Duty: Warzone funktioniert. Der Modus setzt auf ein reduziertes, intensives Battle‑Royale‑Erlebnis ohne Loadouts – dafür mit stetem Power‑Aufbau während des Matches.
So startet jede Runde
Ihr beginnt jede Partie lediglich mit einer Pistole. Alles Weitere müsst ihr euch selbst erkämpfen. Das bedeutet: scannen, looten, aufrüsten.
Waffen, Ausrüstung und Upgrades findet ihr direkt auf der Map. Je länger ihr überlebt, desto stärker wird euer Arsenal.
Keine Loadouts – kein Problem
Black Ops Royale verzichtet komplett auf klassische Loadouts. Stattdessen verbessert ihr eure Waffen Schritt für Schritt, indem ihr bessere Versionen findet oder Upgrades sammelt. Dadurch entsteht ein dynamischer Spielfluss, bei dem jeder Drop anders verläuft.
Power‑Aufbau während des Matches
Mit jedem Gefecht und jedem Fundstück steigt eure Kampfkraft. Ihr entscheidet, ob ihr aggressiv spielt, um schneller aufzurüsten, oder vorsichtig vorgeht, um das Endgame zu erreichen.
Highlights im Überblick
- Start nur mit Pistole
- Looten, upgraden, stärker werden
- Keine Loadouts
- Dynamischer Battle‑Royale‑Flow
Der neue Modus bringt frischen Wind in Warzone und setzt auf pure Battle‑Royale‑Spannung. Werdet ihr Black Ops Royale ausprobieren?
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin eher darauf gespannt, was mit cod/warzone die nächsten jahre passiert, in 3 bis 4 Jahren werde ich nich mal wieder an das Spiel rantrauen und vielleicht kickt es sich dann wieder für mich.
In 3-4 Jahren kommt die nächste neue Generation dazu die es noch weiter versuchen wird mit Cheats
Glaube Warzone wie am Anfang werden wir nicht mehr erleben
Das wäre schade, ich hatte eine schöne Zeit mit Warzone und Cod, aber bin froh endlich befreit zu sein und meine homies mitgezogen sind.
Hätte nie gedacht das mich Call of Duty und neue Modi überhaupt nicht interessieren. Hab jetzt seit 3 Monate Call of Duty Pause und fühle mich deutlich wohler
Eyy original bei uns auch so, obwohl Marathon so sweaty ist zwischendurch, fühlen wir uns viel weniger Aggro und entspannter, lachen mehr, können Kaffee trinken ohne während des Runs uns zittrig zu fühlen 🤣🤣…muss aber auch sagen das bf6 auch schon sehr aggressiv machen kann. Sind seit bo6 raus btw.
Ja ich will abends am Wochenende eigentlich nur zum Spaß zocken und zur Ruhe kommen. Finde seit bo7 geht das gar nicht mehr. Bo6 war ok und manchmal ein hin und her. Bei Battlefield da ist mir das komischerweise egal. Man merkt bei Call of Duty halt am meisten das da ganz viel nicht stimmt und jeder 2 cheatet
Werde nur Mehrspieler und Zombies zocken, der Battle Royal Modus wird auch weiterhin ignoriert.