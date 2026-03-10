Call of Duty: Warzone: Neuer Modus erklärt: So funktioniert Black Ops Royale in Warzone

Einsteiger erfahren hier, wie der neue Call of Duty: Warzone Modus abläuft, bevor sie das erste Mal abspringen.

Activision zeigt in einem neuen Video, wie Black Ops Royale in Call of Duty: Warzone funktioniert. Der Modus setzt auf ein reduziertes, intensives Battle‑Royale‑Erlebnis ohne Loadouts – dafür mit stetem Power‑Aufbau während des Matches.

So startet jede Runde

Ihr beginnt jede Partie lediglich mit einer Pistole. Alles Weitere müsst ihr euch selbst erkämpfen. Das bedeutet: scannen, looten, aufrüsten.

Waffen, Ausrüstung und Upgrades findet ihr direkt auf der Map. Je länger ihr überlebt, desto stärker wird euer Arsenal.

Keine Loadouts – kein Problem

Black Ops Royale verzichtet komplett auf klassische Loadouts. Stattdessen verbessert ihr eure Waffen Schritt für Schritt, indem ihr bessere Versionen findet oder Upgrades sammelt. Dadurch entsteht ein dynamischer Spielfluss, bei dem jeder Drop anders verläuft.

Power‑Aufbau während des Matches

Mit jedem Gefecht und jedem Fundstück steigt eure Kampfkraft. Ihr entscheidet, ob ihr aggressiv spielt, um schneller aufzurüsten, oder vorsichtig vorgeht, um das Endgame zu erreichen.

Highlights im Überblick

Start nur mit Pistole

Looten, upgraden, stärker werden

Keine Loadouts

Dynamischer Battle‑Royale‑Flow

Der neue Modus bringt frischen Wind in Warzone und setzt auf pure Battle‑Royale‑Spannung. Werdet ihr Black Ops Royale ausprobieren?