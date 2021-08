Call of Duty: Warzone: Neues Anti-Cheat-Programm angeblich in der Mache

Call of Duty: Warzone soll angeblich schon bald ein komplett neues Anti-Cheat-Programm erhalten, während man wieder über 50.000 Spieler gebannt hat.

Raven Software hat einmal mehr bekannt gegeben, dass wieder Spieler gebannt wurden. Über 50.000 Call of Duty: Warzone Accounts wurden verbannt und somit aus dem Spiel ausgeschlossen.

Daraufhin meldete sich Insider „Tom Henderson“ zu Wort und verkündete, dass man bei Activision bereits seit über einem Jahr an einer neuen Anti-Cheat-Software arbeitet, die für alle Call of Duty-Spiele zum Einsatz kommen soll. Call of Duty: Warzone wird demnach schon bald ein Update erhalten.