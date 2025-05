Call of Duty: Warzone: Overlook erobert Verdansk

Vertikale Action und spannende Kämpfe: Overlook bringt frischen Wind in Verdansk und Call of Duty: Warzone.

In der beliebten Battle-Royale-Welt von Call of Duty: Warzone steht eine aufregende Neuerung bevor: Mit Overlook erhaltet ihr eine brandneue strategisch wichtige Position in Downtown Verdansk.

Dieses vertikale Schlachtfeld hebt das Kampfgeschehen auf ein ganz neues Level, denn Overlook ist vollgepackt mit Ziplines, Kränen und einem weitläufigen Innenbereich, der euch zahlreiche taktische Möglichkeiten eröffnet. Ihr könnt euch auf intensive Gefechte freuen, bei denen nicht nur euer Zielwasser, sondern auch eure Beweglichkeit und Übersicht gefragt sind.