Call of Duty: Warzone: Pre-Alpha-Screenshots zur Pazifik-Map aufgetaucht

Wie wir bereits berichtet haben, werkelt Activision an einer neuen Karte für Call of Duty: Warzone. Diese hat den Look einer pazifischen Insel. Nun sind erste Pre-Alpha-Screenshots davon ans Tageslicht gerückt.

Auf den vier Bildschirmfotos seht ihr sehr unterschiedliche Umgebungen:

Die Einblicke stammen allerdings noch aus einer Version, die noch nicht einmal den Alpha-Status erreicht hat.

Macht euch hier ein Bild von den Bildern:

You’re LYING if you say you’re not hyped for the new #Warzone map 😍😍 pic.twitter.com/rU9kZ7GHpd

— Call of Duty Warzone News (@WarzoneInformer) September 11, 2021