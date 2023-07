Call of Duty: Warzone: Radsportlegende erschafft ein einzigartiges Rennrad

Die Radsportlegende Mark Cavendish erschafft ein einzigartiges Rennrad, entworfen von Kamp Seedorf für Call of Duty.

Was passiert, wenn man eine der meistverkauften Videospielserien der Welt, eine Radsportlegende und eine kultige Street Art Crew zusammenbringt? Es entsteht ein individuell gestaltetes, von Vondel inspiriertes Wilier-Rennrad.

Haben wir außerdem schon erwähnt, dass es das gleiche Modell ist, mit dem Mark Cavendish derzeit seine letzte Tour de France bestreitet? Marks Eindrücke und Gedanken über diese Partnerschaft sind, seht ihr hier. Das Bike hier:

Zur Feier des Starts von Call of Duty: Warzone Season 04 und im Vorfeld von Mark Cavendishs letzter Tour de France ist aus dieser einzigartigen Zusammenarbeit ein Custom-Bike entstanden, das von der neuen mittelgroßen Call of Duty Battle Royale-Karte Vondel inspiriert wurde.

Die Graffiti-Elemente des Bikes wurden vom niederländischen Street-Art-Kollektiv Kamp Seedorf entworfen, wodurch die handgezeichneten Kunstwerke noch authentischer geworden sind.

Das Team hat sich während des Prozesses nicht nur auf die neue, europäisch inspirierte Call of Duty-Karte gestützt, sondern auch ein Wilier Filante SLR-Rad verwendet, das gleiche Modell, mit dem Mark Cavendish derzeit seine letzte Tour de France bestreitet, bevor er am Ende der Saison 2023 seine Karriere beendet. Cavendish hofft, die 35. Etappe des berühmten Radrennens in Frankreich zu gewinnen und damit den Rekord für Etappensiege bei diesem Rennen zu brechen.

Um diese Partnerschaft zum Leben zu erwecken, hat Call of Duty die niederländische Street Art Crew Kamp Seedorf um Hilfe gebeten. Das verschlungene lilafarbene Ziegelsteindesign, das von der neuen Karte Vondel inspiriert ist, wurde von Hand gezeichnet und enthält Details wie einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser Karte, z. B. das Schloss, den Bahnhof und die Windmühle, sowie die spielbaren Operatoren Nikto und Ghost.

Die neue Karte Vondel im kostenlosen Battle-Royale-Modus, liegt größentechnisch zwischen den beiden Karten Al Mazrah und Ashika Island. Sie bietet im DMZ-Modus Platz für 18 und im Resurgence-Modus für 72 Operatoren. Es erwartet euch eine Mischung aus dicht bevölkerten Straßen und Kanälen, größeren Gebäuden, die ihr vollständig erkunden könnt (innen und außen), viele Höhenunterschiede, die es zu überwinden und zahlreiche Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.