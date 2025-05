Call of Duty: Warzone: Rauchende Cannabis-Dollar sorgen für heiße Action

Saison 3 bringt neue Belohnungen für findige Operator in Call of Duty: Warzone.

In Call of Duty: Warzone wird es in Saison 3 besonders lukrativ: Mit dem neuen Feature „Rauchende Dollar“ erhalten Spieler die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen freizuschalten – vorausgesetzt, sie sammeln genug dieser besonderen Währung.

Die heiß begehrten Scheine lassen sich entweder in Vorratslagern finden oder direkt von eliminierten Gegnern aufsammeln.

Wer erfolgreich sammelt, kann die Rauchenden Dollar gegen exklusive Inhalte eintauschen. Dazu zählen unter anderem das Vendetta-Extra, das Spielern im Gefecht neue taktische Möglichkeiten eröffnet, sowie die Frostschuss-Feldaufrüstung, mit der Gegner buchstäblich eingefroren werden.

Ein weiteres Highlight ist die Rauschgezeichnet-Waffentarnung, die nicht nur optisch auffällt, sondern für Besitzer des BlackCell-Passes in Saison 3 sogar in einer zusätzlichen Variante verfügbar ist.