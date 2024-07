Call of Duty: Warzone: Rückkehr zum Original Loot-System?

Mit Call of Duty: Black Ops 6 kehrt Call of Duty: Warzone angeblich zum Original Loot-System zurück.

Mit dem nächsten Teil der Call of Duty-Reihe könnt es auch im Battle Royale-Ableger Warzone eine signifikante Änderung geben.

Angeblich wird mit Call of Duty: Black Ops 6 in Call of Duty: Warzone das originale Rucksack-Loot-System zurückkehren. Das behauptet jedenfalls der bekannte Leaker BobNetworkUk.

Ursprünglich könnten Spieler in Warzone nur bestimmte Waffen, Rüstungen, Gadgets und tödliche Ausrüstung mit sich führen. Später wurde dies allerdings geändert und es konnten weitere Gegenstände getragen werden, darunter Panzerplatten, die man auch mit seinen Teamkameraden teilen konnte.

Würdet ihr eine Änderung beim Loot-System in Call of Duty: Warzone befürworten?