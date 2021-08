Call of Duty: Warzone: Saison 5 startet offiziell am 12. August

Activision hat den Startschuss zur Saison 5 in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War bestätigt.

Season 5 in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War startet am 12. August 2021. Somit wurde der vorherige Leak bestätigt.

Weitere Details zur neuen Saison folgen in den kommenden Tagen.