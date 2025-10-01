Call of Duty: Warzone: Season 1 startet mit Haven’s Hollow und mehr

Eine neue Resurgence-Karte, neue Orte auf Verdansk und mehr verrät die Roadmap von Call of Duty: Warzone.

Nicht nur eine explosive Kampagne, den spannenden Multiplayer und den nervenaufreibenden Zombies-Modus hat Call of Duty: Black Ops 7 zu bieten. Parallel dazu wird auch eine neue Season im Battle Royale-Ableger Call of Duty: Warzone an den Start gehen, wenn der neuste Teil erscheint.

Auf der CD Next haben die Macher über die Inhalte der ersten Season informiert du einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2026 gegeben.

So beginnt die Season mit der neuen Resurgence-Karte Haven’s Hollow. Das idyllische Kleinstädtchen befindet sich an einem Fluss, die durch eine antike Hauptstraße und einer Holz- und Kohleindustrie, die durch die Nähe zu den Bergen gestützt wird.

Schaut euch dieses Video an, um euch ein erstes Bild von der Karte zu verschaffen:

Auf Verdansk werden hingegen mit Signal Station und Factory zwei neue Orte von Interesse der Karte hinzugefügt.

Die Roadmap unten zeigt euch, was die Entwickler noch geplant haben. Darunter die Veröffentlichung der großen Karte Avalon im nächsten Jahr sowie Ranglistenspiele.